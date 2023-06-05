Savunma Sanayii Başkanlığına yeni atama
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün'ü atadı.
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığı'na Haluk Görgün'ü atadı
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii Başkanlığına Sayın Haluk Görgün’ü atamıştır.— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 5, 2023
Haluk Görgün Kimdir?
1973 yılında İstanbul’da doğmuştur. Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Prof. Dr. Haluk Görgün daha sonra 2003 yılında New York ABD'de Rensselaer Polytechnic Institute'da doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora mezuniyetinin ardından University of Connecticut’ta 2004-2005 yılları arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulunmuştur.
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