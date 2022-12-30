Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: "Bu akşamı beklesinler"

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Demir’in açıklamaları şu şekilde;

Savunma sanayi projeleri önemli, projenin yürütücü tarafı biziz. Sözleşmelerin içinde alt şirketlerinin bulunmasını, ürünlerin yerlileştirilmesi ile ilgili belli bir politikanın olması gerekiyor.

2002’de 5.5 milyar dolar olan proje 75 milyar dolara çıktı. Bu Türkiye ekonomisi için büyük bir katkı sağlıyor mu?

İhracat için önemli bir katkı sağlanıyor. Artış hızımız önümüzdeki yıllarda başka bir boyuta taşınacak. Platformumuz daha fazla tanınır olmaya başladı.

GÖKBEY

Uçağın bütün sistemleri üzerine monte edilmiş durumda. Hangardan çıktığında çeşitli sistemlerin çalışması ve oralardan sürekli veri alınması gibi bir süreç, iniş takımlarının test edilmesi, diğer elektronik sistemlerin uyumu, iklim şartlarında çalıştırılmaları gibi bir dizi test sürecinin başlangıcı anlamına geliyor.

GÖKBEY genel maksat helikopteri gibi olacak. Seri üretime başlamış bir helikopter. Önümüzdeki yıl 4-5 tane üretmeyi düşünüyoruz.

Lazer silahı "ALKA" nasıl çalışıyor?

Drone önleme sistemi olarak sahaya sürüldü.

Sida projeleri ne aşamada?

SİDA'mız ilk defa bir NATO tatbikatına katıldı.

"Bu akşam duyuracağız"

Yeni yıla müjde ile gireceğiz. Akşama kadar beklesinler. Hava savunma sisteminde bir aşamaya daha geldik. Bu akşam duyuracağız.