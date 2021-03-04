Savcılıktan "Stop Erdoğan" ilanlarıyla ilgili soruşturma

Dün gece New York'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir karalama operasyonu gerçekleştirildi. FETÖ'cülerin organizasyonu ile dünyanın en ünlü meydanlarından biri olan Times'da 'Stop Erdoğan' yazılı ilanlar yayınlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Birçok isim ve kurum konuyla ilgili olarak eleştiri yaparken, son olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kara propagandaya karşı harekete geçti. Savcılık, "Stop Erdoğan" ilanını verenler ve organize edenler hakkında soruşturma başlattı.

"BU İHANET ŞEBEKESİ TÜRKİYE'Yİ DURDURAMAZ"

Terör örgütünün karalama kampanyasına Twitter üzerinden tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Çelik, "FETÖ terör örgütü Türkiye düşmanı, tüm ihanet projelerinin gönüllü kölesidir. FETÖ yöneticileri tıpkı PKK gibi insanlık düşmanı ve Türkiye düşmandır. Bunların Cumhurbaşkanımıza saldırıları milletimize düşman oldukları içindir. Bu ihanet şebekesi Türkiye'yi durduramaz, Cumhurbaşkanımızın kararlı yürüyüşünü durduramaz" dedi.