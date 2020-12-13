Savaşı kaybeden Paşinyan, Rusya'yı suçladı

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan karşısında uğradıkları bozgundan, bir kez daha Rusya’dan aldıkları silah sistemlerini sorumlu tuttu. Paşinyan, “Rus yapımı elektronik harp sistemleri çalışmadı. Bu yüzden ordumuz hedef haline geldi” dedi.

Karabağ’da Ermeni ordusunun yok olmasına neden olmakla ve hava sahasını kapatamamakla eleştirilen Nikol Paşinyan, kendisine yöneltilen tepkilere yine Rus silah sistemlerini sorumlu tutarak yanıt verdi.

Bir radyo programında konuşan Paşinyan, Rus Repelent-1 uçaksavar sistemlerinin Azerbaycan için kolay hedef olduğunu belirterek, "Ermenistan'ın Karabağ üzerindeki hava sahasını korumak için kullandığı Rus yapımı elektronik harp sistemleri çalışmadı. Bu yüzden ordumuz hedef haline geldi" dedi.

“Ateşkes olmasaydı sonuçlar daha ağır olacaktı”

Paşinyan ayrıca, "Ateşkes ve Barış anlaşmasını kabul etmeseydik, bu savaşın sonuçları bizim için daha ağır olacaktı” ifadelerini kullandı.