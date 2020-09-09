Savaş gemilerine Doğu Akdeniz talimatı

Bu konuda savaş gemilerine ilk ateşi açmama ve karşı taraftan herhangi bir hamle gelmesi durumunda gereğini yapma konusunda talimatların verildiği ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler ele alındı. Toplantıda, Oruç Reis gemisine bir saldırı girişimi olursa nasıl adım atılacağına dair bazı sorular da yöneltilirken, bu konuda "Oruç Reis gemisini koruma görevi yürüten savaş gemilerine ilk ateşi açmama ve karşı taraftan herhangi bir hamle gelmesi durumunda gereğini yapma konusunda talimatların verildiği" bilgisi paylaşıldı.

Önceki gün yapılan kabine toplantısında, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadelenin ardından üzerinde en fazla durulan konu Doğu Akdeniz ve Ege'deki gelişmeler oldu.

"ULUSLARARASI HUKUK NEZDİNDE TÜRKİYE HAKLI"

Yunanistan'ın ve bu ülkeye destek veren Fransa'nın Doğu Akdeniz ve Ege'de yaşanan gelişmeleri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi;'ne (BMGK) taşıma girişimi kapsamlı değerlendirildi. BM'nin bu tarz konularda "bir pozisyon almadığı", bu tarz konuların "diplomasiyle ve suhuletle" çözümünden yana olduğu bilgisi kabineyle paylaşıldı. Türkiye'nin uluslararası hukuk nezdinde tezlerinin haklı olduğu vurgulanarak, "Bu platforma taşımaları onların haklı olduğu anlamına gelmez. Kendimize güveniyoruz, uluslararası hukuk nezdinde Türkiye haklı" değerlendirmesi yapıldı.

BM'YE MEKTUP GÖNDERİLDİ

Toplantıda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yakın zamanda mektup yazdığını da hatırlattı. Çavuşoğlu hem kendisinin, hem de tüm diplomatik yollar kullanılarak uluslararası ve ilgili kurumlara "Ön koşulsuz Yunanistan otursun, tezine güveniyorsa anlatsın. Hangi uluslararası hukukta hangi hakları varmış, bizim ne haklarımız varmış. Biz konuşmaya varız" mesajı verildiğini kabineye aktardı.

SAVAŞ GEMİLERİNE TALİMAT

Toplantıda bakanlar tarafından Doğu Akdeniz'de çalışmalarını sürdüren Oruç Reis gemisine bir saldırı girişimi olursa nasıl adım atılacağına dair bazı sorular da yöneltildi. Bu konuda "Oruç Reis gemisini koruma görevi yürüten savaş gemilerine ilk ateşi açmama ve karşı taraftan herhangi bir hamle gelmesi durumunda gereğini yapma konusunda talimatların verildiğini" bilgisi paylaşıldı.