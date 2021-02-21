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Savaş gazisine hakaretten yargılanan Navalnıy 86 bin lira ödeyecek

Rusya'da muhalif lider Aleksey Navalny Moskova şehir mahkemesi tarafından bir kez daha suçlu bulundu. 2. Dünya Savaşı gazisine hakaret etmekten yargılanan Navalny, yaklaşık 86 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Moskova Şehir Mahkemesi, Navalnıy'yi 95 yaşındaki Sovyet gazisi aleyhine sosyal medyada paylaştığı mesaj dolayısıyla suçlu buldu.

Navalnıy, gazinin Rusya Lideri Putin'in başkanlık döneminin uzatılması lehinde yaptığı açıklamaları eleştirmiş,vatan haini olmakla itham etmişti.

86 bin lira tazminat ödeyecek

Mahkeme, Navalnıy'ın yaklaşık 86 bin lira tazminat ödemesine karar verdi Navalnıy taraftarları mahkemenin siyasi amaçla açıldığını iddia etti.

Navalnıy'ın cezasına indirim

Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya'da savaş gezilerine hakaret etmenin yasak olduğunu belirtildi.

Mahkeme bugün aldığı diğer bir kararla da Navalnıy için verilen 2 yıl 8 aylık hapis cezasında indirim yaptı. Navalıy'ın hapis cezası yaklaşık 2 buçuk yıla indi. 

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