Savaş delisi, Nancy Pelosi devri kapandı!

Daha Tayvan gezisiyle ilgili yazıların mürekkebi kurumadan bu kez de yanına topladığı kafadarlar ile Ermenistan’a gidip, Azerbaycan ve Türkiye’yi tahrik eden 35 yıldır Temsilciler Meclisi 19 yıldır da Meclis Başkanı olan Nancy Pelosi, Demokratların yenilgisi sonrası, yeniden göreve talip olmayacağını açıkladı.

Ermeni sevici

Nancy Patricia D’Alesandro Pelosi, Amerikan emperyalizminin buruşuk fakat okyanusa düşen kan kokusunu on bin kilometre öteden alan bir yaratık gibi ‘can alıcı’ savaş bölgelerine inip kalkıyordu… Tayvan ziyareti ile “100 yıllık utanç çağı”nı bitiren Çin’i ayağa kaldıran Pelosi, sanki bir savaş delisi!

Daha Tayvan gezisiyle ilgili yazıların mürekkebi kurumadan bu kez de yanına topladığı kafadarlar ile Ermenistan’a gidip, Azerbaycan ve Türkiye’yi tahrik eden utanmazlıkların altına imza attı. Sebep; Kasımdaki ara seçimde Ermeni oylarını kapabilmekti. Bu bile seçim yenilgisini engelleyemedi…

İşsizlikten, açlıktan nüfus erimesi yaşayan bir ülkeye yapılması gereken şey belli iken ve bunu Türkiye yapmaya çalışırken o ülkeye varıp insanları ateşin içine atmaya çalışmak ancak kan üzerine kurulmuş bir ülkenin temsilcisinin işi olabilirdi. Gerçi Macron da onun ayak izlerine basarak yürüyor ama ağababa ya da ağaana o!

Pelosi, bir savaş delisi gibi hareket ediyor ama aslında o bir savaş artığı! Anası onu, 82 yıl önce, İkinci Dünya Savaşı başladıktan yedi ay sonra salmış aramıza!

Türk düşmanı oldu

Amerika’nın derinliklerinde gezebilecek bir siyasetçi haline geldikten sonra yönetim kademelerine tırmanan Pelosi, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı olarak Türkiye daha doğrusu Türk düşmanı kim varsa onların emrine amade olmuş…

Kasım’da ara seçim var ya, hizmet ettiklerini daha da etkilemek için devlet imkanlarını kullanarak Ermenistan’a varıp, Amerika’dakilerden oy istedi. Yaptığı şey, Azerbaycan’ın Karabağ zaferi ile bir nebze huzur bulan ama yine de hep kan kokan Kafkasları daha çok kana bulamak…

Gerekenler yapıldı

Türkiye ve Azerbaycan savaş delisi Pelosi’ye gereken tepkiyi gösterdi, cevabı verdi. Azerbaycan, Pelosi’nin Ermenistan'daki açıklamalarını “Kabul edilemez” şeklinde değerlendirirken durum tespitini çok net yaptı:

ABD'de Kongre ara seçimleri döneminin yaklaştığını göz önünde bulundurursak, Pelosi'nin bu ziyaretini iç siyasi gündemi ve ABD'deki Ermeni lobi çevrelerinin desteğini kazanmak için kullandığı görülüyor. ABD'nin iç siyasi gündeminin entrikalarının ve lobi çevrelerinin çıkarlarının, Ermenistan üzerinden Güney Kafkasya'ya taşınması kabul edilemez.

İşgale sessiz kalmıştı

Azerbaycan topraklarının yaklaşık 30 yıl işgal altında tutan Ermenistan’a gık çıkarmayan Pelosi, Karabağ kurtarılmış ve Ermenistan ile ilişkiler düsemle yoluna girmişken bölgede gerginliği tırmandıracak söylemler dillendirdi. Bu yüzdendir ki açlıktan kırılan Ermenistan, Azerbaycan topraklarına saldırı başlattı… Onlarca askeri şehit düşen Azerbaycan, yüzlerce Ermeni askerini öldürdü.

Savaş delisinin istediği buydu…Neyse, gitti gidiyor gitmekte olan!

Dursun Erkılıç-Ajans Haber