Sarkozy'ye bir yıl hapis cezası
Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy'nin cezasının iki yılı askıya alındı.
Fransız mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye 2007-2012 yılları arasında savcılara rüşvet verdiği gerekçesiyle 2 yılı ertelenmiş olarak 3 yıl hapis cezası verdi.
Sarkozy, Fransız tarihinde yolsuzluktan mahkum edilen ikinci cumhurbaşkanı ve gerçek hapis cezası alan ilk cumhurbaşkanı oldu.
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