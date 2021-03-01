AjansHaber.com.tr Dünya Sarkozy'ye hapis cezası

Sarkozy'ye bir yıl hapis cezası

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy'nin cezasının iki yılı askıya alındı.

Fransız mahkemesi, eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'ye 2007-2012 yılları arasında savcılara rüşvet verdiği gerekçesiyle 2 yılı ertelenmiş olarak 3 yıl hapis cezası verdi.

Sarkozy, Fransız tarihinde yolsuzluktan mahkum edilen ikinci cumhurbaşkanı ve gerçek hapis cezası alan ilk cumhurbaşkanı oldu.

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