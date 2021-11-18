Aleyna Tilki’den cinsel istismar itirafı! ‘Yalvarırım ceza alsınlar’

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından cinsel istismara uğradığını itiraf etti.

İki çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin görülen Elmalı Davası’nda şüpheli anne ve babanın serbest bırakılması, Aleyna Tilki’yi isyan ettirdi.

Instagram’da bir video yayınlayan genç şarkıcı, geçmişte haksızlığa uğradığını söyleyerek istismar itirafında bulundu.

Aleyna Tilki o videoda şöyle konuştu:

“Taciz edilen çocuklar, eğer karşılığında o kişi bir ceza almazsa adaleti tanıyamaz. Adaleti tanıyamazsa kendi celladına dönüşebilir. Kötü bir insana dönüşebilir. Siz şu an bir çocuğun cellada dönüşme riskini alıyorsunuz. Haksızlığı ve adaletsizliği ben yakından tanırım. Böyle olaylara tepki gösteriyorum. Hak eden hak ettiği cezayı çekmezse geride kalan kişinin iki seçeneği vardır. Ya iyi bir insan olur ya da kötü bir insana dönüşür. Bu insanlar yalvarırım ceza alsın. Cinsel defosu olmayan çocuk, cinsellikle alakalı böyle bir resim çizemez. En büyük delil budur. Onları içeri alın. Zamanında haksızlığa uğramış bir kız çocuğu olarak, şu çocukların (Elmalı) davasındaki adam ceza almazsa ben bir gün onlardan birini bulacağım.”