Sarıyer'de üç gecekondu yandı

Rumeli Hisarı 4. Sokak'taki bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan iki gecekonduya sıçradı.

Yangını fark eden ev sakinleri gecekonduları boşaltırken, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekondularda soğutma çalışması yapıldı. Yangında bir evin içinde mahsur kalan köpek telef oldu.

Yangın, nedeniyle üç ev kullanılamaz hale geldi.