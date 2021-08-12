Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Maden Mahallesi Dereboyları Sokak yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

#SONDAKİKA

Sarıyer'de orman yangını çıktı



🔹Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi. Yangına hava ve karadan müdahale ediliyor. pic.twitter.com/5BiRAPM8hR