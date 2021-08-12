Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Maden Mahallesi Dereboyları Sokak yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
#SONDAKİKA— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) August 12, 2021
Sarıyer'de orman yangını çıktı
🔹Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi. Yangına hava ve karadan müdahale ediliyor. pic.twitter.com/5BiRAPM8hR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
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