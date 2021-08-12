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Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Sarıyer'de ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Maden Mahallesi Dereboyları Sokak yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

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