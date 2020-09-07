Sarıyer'de kanalizasyon 'Boğaz'a bırakılıyor

Mahalle sakinleri özellikle sabah saatlerinde bölgede yoğun bir koku yayıldığını belirtirken, İstanbul Boğazı'nın Yeni Mahalle bölümünde suyun renginin kahverengiye büründüğü görüldü.

Sarıyer’de, kanalizasyon borularından denize pis ve atık su bırakıldığı öne sürüldü. Yoğun kokudan şikâyet eden mahalle sakinleri, “Belediyeye yazdık. Kimse bir şey yapmıyor” dedi

İstanbul Sarıyer'deki Yeni Mahalle'de kanalizasyon borularından denize pis ve atık su bırakıldığı iddia edildi. Mahalle sakinleri özellikle sabah saatlerinde bölgede yoğun bir koku yayıldığını belirtirken, İstanbul Boğazı'nın Yeni Mahalle bölümünde suyun renginin kahverengiye büründüğü görüldü. Sarıyer Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Çınar, yaşananlarla ilgili olarak, "Son olarak iki, üç ay önce İSKİ'ye bildirdik. 'Tamam' dendi ve gelip baktılar. Ama sonrasında bir şey yapılmadı" dedi.

🔹'İSKİ'ye 3 ay önce bildirdik çözüm yok!'

🔹'İBB ve Sarıyer Belediyesi ile defalarca görüştük ilgilenmediler!'

🔹'Bölgenin lağımı dehşet bir şekilde boğaza akıyor!'

🔹'Çok kötü kokuyor!'



İstanbul #Sarıyer'de kanalizasyondan boğaza lağım akıtılmasına vatandaş tepki gösterdi. pic.twitter.com/BDf6IslB3W — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 7, 2020

'BÖLGENİN LAĞIMI AKIYOR'

Yeni Mahalle'de yaşayan Cumhur Bahar da şunları söyledi: "Burada nüfus arttıktan sonra altyapı çalışması yapılmadığından dolayı kanal direkt denize bırakılıyor. Erken saatlerde tertemiz olan deniz saat 9 ve 10'dan sonra kanal suyunun bırakılmasıyla komple deniz kapanıyor. Sonrası tamamen kanalizasyon kokusu. Defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, Sarıyer Belediyesi'ne yazdık. Hiçbir şekilde çözüm yok. Kimse bir şey yapamıyor maalesef. Bölgenin lağımı tamamen akıyor. İstanbul'un en güzel yerlerinden biri burası. Birileri buraya el atmalı. Yoksa ileride böyle bir yer kalmayacak. Dehşet şekilde doğa zarar görüyor. Hiç kimse hiçbir şekilde dönmüyor." Mahalle sakini Hüseyin Pınar ise, "İki çocuğun denize girip eğlenmesi ya da şurada kayığını bağlayan balıkçıların rahatlıkla denize girip çıkmaları için uygun bir ortam olması lazım. Çocuk parkına geliyorsun lağım kokusundan oturamıyorsun. Gemiler geçip bütün su kıyıya vurunca içerideki bütün pisliği dışarı çıkarıyor" diye konuştu.