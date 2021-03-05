AjansHaber.com.tr Dünya Saraybosna'dan "Love Erdoğan" mesajı

Saraybosna'dan "Love Erdoğan" mesajı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki reklam panolarına, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevaben "Love Erdoğan" ilanı yansıtıldı.

Başkentin farklı noktalarında bulunan Dom Mladih ve Sara alışveriş merkezinin reklam panolarında, FETÖ mensubu bir grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen reklama tepki olarak "Love Erdoğan" ilanına yer verildi.

Saraybosna'dan

Olay

FETÖ mensubu derneğin Manhattan'daki Times Meydanı'na yakın bir köşedeki dijital ekrana verdiği ilan, Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Türk toplumundan vatandaşların protestosuna neden olmuş, gelen tepkiler üzerine kaldırılmıştı.

'Stop Erdoğan' ilanına ABD'li Türklerden tepki'Stop Erdoğan' ilanına ABD'li Türklerden tepkiDünya

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Mısır'ın Türkiye adımı paniğe neden oldu
Korkuluk kırılınca öğrenciler aşağıya düştü
Türkiye ve Erdoğan'ı hedef aldılar
İran'dan 'yok artık' dedirten Suriye hamlesi
NATO'dan Türk silahlarıyla ilgili sürpriz hamle
En tehlikelisi Türkiye!
Karşı adım atmak zorunda kalacağız