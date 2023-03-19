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Şanlıurfa'nın 3 ilçesinde okullar tatil edildi!

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. 10 ilçede ise okullar yarın açılacak.

Şanlıurfa'daki sel felaketinin ardından yaşanan olumsuz durum sebebiyle 3 ilçedeki tüm okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

Şanlıurfa Valisi Ayhan'ın, Twitter'daki hesabından yaptığı duyuruda, "Mevcut durumumuzu değerlendirerek Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerimizdeki tüm okullarda eğitime 20.03.2023 tarihinde gün daha ara verme kararı aldık. Diğer 10 ilçemizde okullar yarın açılıyor. 21.03.2023 Salı günü merkez ilçelerimizde de eğitimi başlatacağız." ifadelerinde bulundu.

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