AjansHaber.com.tr Gündem Sulama kanalına düşen göçmenler hayatını kaybetti Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti . 16 Aralık 2022 15:35 Son Güncelleme: 16 Aralık 2022 15:39 Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Yorumlar Çok Okunan Haberler Asgari ücret komisyonu toplantısı bitti Ekrem İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay hapis cezası Kira Fiyatları | AjansHaber Soruyor! İSPARK otopark ücretlerine yüzde 60 zam yapıldı EGEDES projesi Özbek heyete tanıtıldı Şanslı gazeteci! Ankara'nın sembol mekanları | Gençlik Parkı
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