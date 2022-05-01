AjansHaber.com.tr Gündem Kiralık araçla hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetiminde, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin içerisinde bulunduğu 42 ABH 910 plakalı araçta arama yapıldı.

Araçta ele geçirilen 87 metre demir kablonun Siverek ilçesine bağlı Dardağan Mahallesi'nde 3 çiftçinin tarlasındaki trafolardan çalındığı tespit edildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutukladı.

Zanlıların Diyarbakır'dan kiraladıkları araç ile Şanlıurfa'ya geldikleri ve hırsızlık yaptıkları belirlendi.

Ele geçirilen çalıntı mallar çiftçilere teslim edildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Erdoğan ve heyetinden umre ziyareti
Benzine zam geliyor!
Verilerin çalınması kesinlikle söz konusu değildir
Bakan Murat Kurum, Muğla'da gençlerle buluştu
Pastavilla'dan bayrama özel yeni reklam filmi
Yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Uzun şehit oldu
İstanbul'da iki metrobüs çarpıştı