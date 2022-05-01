Şanlıurfa'da kiraladıkları araçla hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da kiraladıkları araçla hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen yol denetiminde, şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin içerisinde bulunduğu 42 ABH 910 plakalı araçta arama yapıldı.
Araçta ele geçirilen 87 metre demir kablonun Siverek ilçesine bağlı Dardağan Mahallesi'nde 3 çiftçinin tarlasındaki trafolardan çalındığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 2 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutukladı.
Zanlıların Diyarbakır'dan kiraladıkları araç ile Şanlıurfa'ya geldikleri ve hırsızlık yaptıkları belirlendi.
Ele geçirilen çalıntı mallar çiftçilere teslim edildi.
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