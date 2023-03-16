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Şanlıurfa'da içme suyunda kesinti yapılacak!

Sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa'da arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğü, kentte yaşanan sel felaketinin ardından arıtma tesislerine tünellerden çamurlu su gelmeye başlaması nedeniyle su kesintisi uygulanacağını bildirdi.

ŞUSKİ'den yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde yaşanan sel felaketi nedeniyle merkez içme suyu arıtma tesisimize tünellerden çamurlu su gelmeye başlamıştır. Bu nedenle arıtma tesisi tam kapasite çalışamamaktadır. İl genelinde tüm mahallelerde içme suyu kesintilerine karşı tedbirli olunması önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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