Şanlıurfa'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evdeki gizli bölmede yakalandı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çok yönlü çalışma yürütülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 3 yıldır firari olan kadının saklandığı adres belirlendi.

Ekiplerce evine düzenlenen operasyonda şüpheli Z.T, yatak odasındaki gardırobun içinden geçilerek girilebilen gizli bölmede yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.