Şanlıurfa'da eğitime ara verildi!
Şanlıurfa Valiliği, şiddetli sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildiğini duyurdu.
Şanlıurfa valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Şanlıurfa'da sağanak nedeniyle eğitim öğretime dün ve önceki gün de ara verilmişti.
🔴Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 17.03.2023 tarihinde 1️⃣ gün ara daha verilmiştir.— Salih AYHAN (@valisalihayhan) March 16, 2023
Kamu kurumlarındaki hamile/engelli/kronik rahatsızlığı olan görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır.
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