Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü kongre dönüşü kaza geçirdi
AK Parti 7. Olağan Kongresi'ne katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Kötü haberi Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım sosyal medya hesabından duyurdu.
Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdi.
Döğücü'nin kaza geçirdiğini Twitter hesabından duyuran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım "Sancaktepe Belediye Başkanımız Şeyma Döğücü hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum. Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.
Sancaktepe Belediye Başkanımız @SeymaDgc hanımefendinin AK Parti 7. Olağan Kongre dönüşünde trafik kazası geçirdiği haberini üzülerek almış bulunuyorum.— İsmet Yıldırım (@ismetyildirimtr) March 24, 2021
Kıymetli başkanımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum.
HAFİF YARALI ATLATTI
Kazada hafif yaralanan Başkan Şeyma Döğücü'nün, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Umuttepe Kampüsü'nde tedavi altına alındığı öğrenildi.
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