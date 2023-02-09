Sancaktar ve Bayraktar depremzedeler için hazır!

Milli Savunma Bakanlığınca TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemileri, Sağlık Bakanlığı personelinin de desteğiyle Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen depremzedelere cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmeti sağlamak üzere İskenderun Limanı'nda bekliyor.

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İskenderun'daki TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar gemilerimizde, Sağlık Bakanlığı personelinin de desteğiyle depremzede vatandaşlarımıza cerrahi müdahale dahil her türlü sağlık hizmeti sağlanıyor" denildi.