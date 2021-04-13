Sanayide üretim arttı

TÜİK, sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi şubat ayında yıllık yüzde 8.8 artarak yüzde 8 beklentisinin üzerine çıktı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.