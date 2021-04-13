AjansHaber.com.tr Ekonomi Ekonomide sevindiren haber

Sanayide üretim arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 8,8 yükseldi.

TÜİK, sanayi üretim verilerini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi şubat ayında yıllık yüzde 8.8 artarak yüzde 8 beklentisinin üzerine çıktı.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %15,9 ve imalat sanayi sektörü endeksi %9,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 azaldı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %0,1 ARTTI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,3 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,8 arttı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Eski Ekonomi Bakanı'ndan rezerv çıkışı
Dünya devinden Türkiye kararı
Türkiye'nin avokado üretimi 18 bin tonu buldu
Otomotiv üretimi yükselişte
İşsizlik rakamları belli oldu
Türk Hava Yolları rakip tanımadı
Gemiler nehirlerden Karadeniz'e indirildi