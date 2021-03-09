Samsung katlanabilir cihazlarının tamamını Galaxy Z ailesinde topluyor

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, tüm katlanabilir cihazlarını Galaxy Z ailesinde toplama kararı aldı. Böylece ilk etapta akıllı telefon ve tabletlerin dahil olacağı bu aile önümüzdeki süreçte yeni ürünlerle daha da genişleyecek.

Samsung, uzunca bir süredir katlanabilir cihazlara yatırım yapıyor. Bundan 2 yıl önce Barselona'da düzenlenen Mobile World Congress'te ilk modellerden biri olan Galaxy Fold'u duyurmuştu. Aradan geçen süreçte araştırma ve geliştirme çalışmaları devam etti.

Bugün gelinen noktada ise tüm modellerin tek bir çatı altında toplanması kararı alındı. Yani aslında Samsungtarafından üretilen tüm katlanabilir cihazlar Galaxy Z ailesinde toplanıyor. İlk etapta yalnızca akıllı telefonları kapsayacak gibi görünse de aslında zaman içinde tabletlerin ve giyilebilir ürünlerin de bu kategoride listelenmesi bekleniyor. Böylece Galaxy Flip ve Galaxy Fold olarak isimlendirilen modeller de Galaxy Z serisinin altına dahil oluyor.

Bu sene Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 gibi modelleri duyurması beklenen telefon üreticisinin özellikle S Pen desteğini de Fold 3 ile birlikte katlanabilir telefonlar için de hayata geçirmesi bekleniyor.