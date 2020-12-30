Samsun'da trafik polisi ile motosiklet sürücüsünün güldüren diyaloğu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde trafik polisleri denetim yaptı.

Denetim esnasında bir motosiklet sürücüsünün polislerin yanında durmasının ardından başlayan görüntüler ise izleyenleri gülümsetti.

"BİNEBİLİR MİYİM BUNA"

Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli trafik polisi Kadir Bak, motosiklet sürücüsü Hazer Cihat Hafızoğulları'ndan "Binebilir miyim buna?" diyerek motosikletini istedi.

Trafik polisi ile motosiklet sürücüsünün diyaloğu gülümsetti



🔹Samsun'un Tekkeköy ilçesinde uygulama noktasında durdurulan motosiklet sürücüsünün, trafik polisi tarafından motosikletini isteyerek bir süre kullandığı anlar sosyal medyada yer aldı. pic.twitter.com/AX5YeMWaFM — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) December 30, 2020

"HAKKINI HELAL ET"

Motosikleti bir süre kullanıp geri getiren Bak'ın, "Hakkını helal et, kavşaktan döndük." demesi üzerine, Hafızoğulları, "Ceza gelirse size artık." cevabını verdi.

"MEMNUNİYET DUYDUM"

Kaskının üzerindeki kamerayla kaydedilen görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Hazer Cihat Hafızoğulları, kayıp kedisini aramak için yola çıktığında uygulama noktasında durdurulduğunu söyledi.

Kendisini durduran trafik polisi Kadir Bak ile aralarında hoş bir diyalog geliştiğini ifade eden Hafızoğulları, şöyle konuştu:

"Memur bey motosikletimi kullanmak istediğini söyledi. Bundan memnuniyet duydum. Herhangi bir tereddüdüm olmadı. Özellikle geçtiğimiz zor dönemde vatandaşla kurulan bu ilişki takdire şayandı. O sırada kaskımdaki kamera kayıttaydı. Esasen kayıtta olduğumun farkına bile daha sonra vardım. Videoyu paylaşmak gibi bir amacım yoktu, memur beylerin zararına bir durum gelişsin istemedim fakat daha sonra bu hoş anıyı ve polisimizin yaklaşımını herkesin görmesi gerektiğini düşünerek videoyu yayınladım."

Videonun çok beğeni aldığını vurgulayan Hafızoğulları, "Bu güzel anımın başkalarını da tebessüm ettirmesi, beni oldukça memnun etti." ifadesinde bulundu.