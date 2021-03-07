Samsun'da eski eşini darbeden zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, şüpheli İbrahim Zarap, 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M ile buluşmak istedi.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydanda buluşan Zarap ve E.M arasında bir süre sonra tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Zarap, eski eşini darbetti. E.M, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

Kadının yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi.

Bu arada, kadının, çocuğunun gözü önünde darbedilmesi bir cep telefonu kamerasınca kayıt edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Çiftin 3 yıl önce boşandığı öğrenildi.

Yaşadığı olayın ardından konuşamadığı öğrenilen E.M daha sonra Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde müşahede altına alındı.

Tutuklandı

Karşıyaka Mahallesi'nde eski eşini darbeden ve Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alınan İbrahim Zarap'ın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye götürülen Zarap, savcılık tarafından "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı, adliye çıkışında, bir gazetecinin sorusu üzerine "pişmanım" dedi.

Zarap'ın savcılıktaki ifadesinde, çocuğu ile vakit geçirdikten sonra alkol aldığını, teslim etmek için eski eşi buluştuğunu söylediği öğrenildi.

Olayın nasıl olduğunu hatırlamadığını öne süren zanlının ifadesinde şunlar yer aldı:

"Çocuğumu aldım gidiyordum. Karşıdan insanlar geliyordu. Olayı görmüş olacaklar ki onlar da bana saldırdı. Sonradan polisin beni götürmek için geldiğini hatırlıyorum. Başka da hatırladığım bir şey yok. Olayda sopa kullanmadım. Olay sırasında eski eşime yönelik hakaret ve tehdit içerikli söz söylediğimi hatırlamıyorum. Çok pişmanım. Aklım yerinde değildi. Yoksa bu şekilde bir şey yapmazdım. Özellikle çocuğumun gözü önünde yapmazdım. CD kayıtlarını izledim. Oradaki kendimi tanıyamadım. O kişinin ben olduğuma inanamadım, çok pişmanım."

Zanlının polise verdiği ifadesinde, eski eşinin kızını kendisine bir daha göstermeyeceğini söylediğini iddia ederek, "O anda gözüm döndü, ne yaptığımı bilmiyorum." dediği öğrenildi.

Çevredekiler tarafından darbedildiğini öne süren zanlının, tespit edilmesi halinde bu kişilerden şikayetçi olacağını da söylediği belirtildi.

"Sağlık durumu iyi"

Vali Zülkif Dağlı, eski eşi İbrahim Zarap tarafından darbedilen E.M'yi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Samsun olarak dün akşam çok acı bir olay yaşadıklarını ve tüm Türkiye'nin ayakta olduğunu ifade eden Vali Dağlı, ilk andan itibaren sağlık ve polis ekiplerinin olay yerinde olduğuna işaret etti.

Darbedilen E.M'nin önce özel bir hastaneye ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını belirten Dağlı, kendisinin de saat üç buçuğa kadar hastanede olduğunu söyledi.

E.M'nin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Vali Dağlı, "Kendisinin sağlık durumu gayet iyi, birkaç gün daha müşahede amaçlı burada kalacak." dedi.

"Çocuğumuzun artık bundan sonra yanındayız"

Olayda 5 yaşında çocuğun bir travmaya maruz kaldığına dikkati çeken Vali Dağlı, "Çocuğumuz da akşam bizim yanımızdaydı. Zaman zaman uyudu. Birazdan Aile Müdürlüğümüzün personeli, psikolojik destek ekiplerimizle birlikte çocuğumuzu evinde ziyaret edeceğiz. Anneannesi, dedesi ile birlikte kalıyor. Çocuğumuzun artık bundan sonra yanındayız. İnşallah annesi de birkaç güne kalmaz iyileşir, onu da evine yerleştirmiş oluruz. Psikolojik destek ekiplerimiz çocuğumuzun yanındalar. Bu tramvayı en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Vali Dağlı, "cani" olarak nitelendirdiği zanlının tutuklandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Devletimiz konunun arkasında. Tüm bakanlarımız konuya anında müdahale etmek suretiyle hem bilgilendiler hem açıklamalarını yaptılar. Adalet Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığımız. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanımız Fahrettin Bey, Aile Bakanımız açıklama yaptılar. Aile Bakanlığımız davanın takipçisi olacaklarını ifade ettiler. Tabii burada Emniyet, Sağlık Müdürlüğü, Aile Müdürlüğü olmak üzere biz de tüm ekibimizle hem çocuğumuzun bir an önce travmadan kurtulması hem mağdurenin bir an önce iyileşmesi hem de faile en ağır cezanın verilmesi için koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Dün akşam olay anından itibaren konunun üzerindeyiz. Allah böyle bir sıkıntıyı, böyle bir acıyı tekrar yaşatmasın. Maalesef bunlar çok acı olaylar. Bir de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün öncesinde bildiğiniz gibi ama bunların olmaması için de hep birlikte uğraşacağız. İçişleri Bakanlığımızın KADES uygulaması var bildiğiniz gibi. İçişleri Bakanlığımız da dün akşamdan beri konuya müdahil. Uygulamanın yaygınlaştırılma için uğraşıyoruz. İnşallah bu tür elim olayları bir daha yaşamayız."