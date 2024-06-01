Şampiyonlar Ligi'nde final heyecanı İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda yaşanıyor.

Canlı Skor

Real Madrid: 0

Borussia Dortmund: 0

İlk 11'ler

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug.

Real Madrid: Courtois: Carvajal, Nacho, Rüdiger, Mendy; Fede Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Vinicius.

14 kez Real Madrid kazandı

Daha önce Şampiyonlar Ligi kupasını tam 14 kez müzesine götürerek turnuvanın en başarılı takımı olan "kupa canavarı" Real Madrid, bir sürprize imza atarak finale kadar gelen Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi

Şampiyonlar Ligi Kupası, bu akşam bir Türk futbolcunun elinde yükselecek. Real Madrid'de Arda Güler, Borussia Dortmund'da ise Salih Özcan, görev verilmesi halinde forma giyecek ve kariyerlerinin ilk Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu için mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi finali saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi finali bu akşam Türkiye saati ile 22:00'de başladı ve karşılaşma TV8'den naklen yayınlanıyor.