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Samandağ'da petrol temizliği 8 gündür sürüyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Suriye’den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Suriye'den gelen petrol sızıntısına karşı başlatılan temizlik çalışmaları sahilde devam ediyor.

Suriye'deki enerji santralinden yayılan, Akdeniz kıyısındaki ülkeleri tehdit eden ve Hatay'ın Samandağ sahiline ulaşan petrol sızıntısından kaynaklanan partikülleri temizleme çalışmaları, 8 gündür sürüyor.

Açık denizde kontroller yapılırken, sahilde devam eden temizlik çalışmalarında tonlarca atık, sahilden ve denizden arındırılıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca oluşturulan ekipler de 14 kilometrelik Samandağ sahiline vuran partikülleri temizliği devam ediyor.

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