Saldırı ve taciz girişimlerine geçit yok: 19 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 16 terörist ve Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist olmak üzere toplam 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.