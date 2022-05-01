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Saldırı ve taciz girişimlerine geçit yok: 19 terörist etkisiz

Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığındaki 16 terörist ve Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 terörist olmak üzere toplam 19 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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