Saldırı hazırlığındaki teröriste yardım eden 8 kişi yakalandı

Yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonlar aralıksız sürüyor.

Şanlıurfa'da saldırı hazırlığındayken yakalanan teröristle irtibatlı şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile Gaziantep'te teröriste yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eş zamanlı baskınlarda uzun namlulu silah, mühimmat ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.