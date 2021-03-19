Salda Gölü'ne ziyaretçi sınırı geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Salda Gölü'ne ziyaretçi sınırı kapmasında açıklamalarda bulundu

Eşsiz doğasını bilim dünyasının da mercek altına aldığı Salda Gölümüzü koruma çalışmalarımız kapsamında, göldeki beyaz kumsalın oluşumunun merkezi olan “Beyaz Adalar” bölgesine ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Yeni dönemde bölgeye girişler kontrollü olacak.

Daha önce bölgedeki yapıları yıkarak, yerlerine vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçları için taşınabilir ahşap yapılar konumlandırmıştık, bariyerlerle araç girişini engellemiş, beyaz adalarda göle girilmesini ve beyaz kumsalın bulunduğu alanda sigara içilmesini yasaklamıştık.

Son olarak Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğümüzce yürütülen “Salda Gölü ziyaretçi taşıma kapasitesinin belirlenmesi” çalışmaları neticesinde yıllık 1,5 milyon olan ziyaretçi sayısını 570 bine düşürmek için çalışmalarımızı başlattık.

Beyaz Adalar bölgesinin anlık ziyaretçi sayısını 540 olarak belirledik. Kapasitenin dolduğu anlarda ziyaretçilerimiz göl etrafındaki diğer alanlara yönlendirilecekler. Koruma çemberini sürekli genişlettiğimiz Salda Gölü’nü geleceğe en güzel haliyle taşımak için çalışıyoruz.