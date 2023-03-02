Bulut: Şakirpaşa Havalimanı yıkılmasın

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, deprem felaketi sonrası ayakta kalan ve stratejik önemi bir kez daha ortaya çıkan Adana Şakirpaşa Havalimanı’nı Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren bulut, “Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi yıkan ve 44 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği depremlerde Adana’da da birçok bina yıkılmış, yüzlerce can kaybı yaşanmıştır. Ancak Adana, diğer şehirlerimize nazaran depremden daha az etkilendiği için Adana Şakirpaşa Havalimanı arama kurtarma ve insani yardım faaliyetleri için lojistik ve ulaşım üssü olmuştur” dedi.

Depremin yaşandığı illere ulaşmak için ulusal ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinin Adana Şakirpaşa Havalimanı üzerinden bölgeye dağıldığını, depremden etkilenen vatandaşlar için başlatılan ücretsiz uçuşlarla yapılan transferlerin de yine Şakirpaşa Havalimanı'ndan gerçekleştirildiğini belirten Bulut, şöyle devam etti:

“Mersin Yenice’de yapılan Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın devreye girmesiyle kapatılacağı söylentileri ayyuka çıkan, her yıl ortalama 5 milyon vatandaşın kullandığı Adana Şakirpaşa Havalimanı kapatılmış olsaydı felaketin boyutlarının çok daha büyük olacağı bir kez daha tüm gerçekliğiyle ortaya çıkmıştır. Bölgedeki Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Gaziantep havalimanları devre dışı kalırken ayakta kalan Adana Şakirpaşa Havalimanı, Adana için de bölge için de çok önemlidir ve mutlaka korunmalıdır; kapatılmak yerine yenilenmeli ve genişletilmelidir. Kaldı ki birçok şehirde birden fazla havalimanının hizmet vermesinin örneği ülkemizde de dünyada da mevcuttur. Şakirpaşa Havalimanı’nı bırakın kapatmayı, bunu düşünmek bile stratejik açıdan çok büyük bir hata olacaktır.”

Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın akıbetiyle ilgili şu ana kadar net bir açıklama yapılmadığını kaydeden Bulut, Çukurova Bölgesel Havalimanı inşaatının yapımını ve 25 yıl işletimini üstlenen Kozuva Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva’nın “Ben kapanmasını isterim. Neden isterim? Oradaki yolcunun buraya geçmesi için. Şakirpaşa Havalimanı, bölgeye yakışmıyor” sözlerine Adana’da iktidar partisi milletvekillerinin ve iktidar sözcülerinin sessiz kaldığını hatırlattı.