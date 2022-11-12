Sakarya'da denizde kaybolan kişi ölü bulundu

Doğu Karadeniz Caddesi Akkum mevkisinde kardeşi ve 2 arkadaşıyla denize girdikten bir süre sonra kaybolan Temmot Aliyev'in (23) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 5 kilometre batıdaki Yalı Mahallesi Batı Karadeniz Caddesi Karasu Limanı mevkisinde Sahil Güvenlik yaya devriye ekiplerince kıyıya vurmuş halde bulundu.

Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aliyev'in cenazesinin yakınlarına teslim edilerek ülkesine gönderileceği öğrenildi.

Arkadaşlarıyla 6 Kasım'da denize giren Rusya vatandaşı A.A. ve kardeşi Temmot Aliyev, bir süre sonra gözden kaybolmuş, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra A.A'ya ulaşmıştı. Denizden çıkarılan A.A, ambulansla hastaneye kaldırılmış, tedavisinin ardından aynı gün taburcu olmuştu. Kaybolan Temmot Aliyev'in bulunması için ise Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, balıkçı tekneleri ve paramotorla havadan yapılan arama çalışmalarına, 4 dalgıç da destek vermişti.