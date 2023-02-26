Sakarya'da akaryakıt istasyonu alev alev yandı!

D-650 karayolu Yukarıkirazca Mahallesi mevkiinde bulunan akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan istasyondaki yangının haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın neticesinde akaryakıt istasyonunun ofis bölümleri ve bir benzin dolum noktası kullanılamaz hale geldi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.