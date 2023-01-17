Sahte engelli raporu çıkaran örgüte dev operasyon!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte engelli raporu düzenleyen şüphelilere yönelik uzun süreli gerçekleştirdikleri teknik ve fizik takibin ardından operasyonu başlattı.

İzmir merkezli 18 ilde,Aralarında, 32 organizatör, 13 Joker, 35 Hastane çalışanı (1 doktor ve 6 devlet memuru), 51 aracı ve 249 rapor sahibi konumunda olan şahsın bulunduğu 380 şüpheliye yönelik adli işlem başlatıldı.

Kamu hastanelerinde ve bazı özel hastanelerde kullanılan kayıt sistemi üzerinden usulsüzlükler yapıldığı veya rapor alabilmek için gerekli olan tetkiklere, sağlam veya engel oranı düşük kişilerin yerine çeşitli hastalıkları bulunan kişilerin sokularak, 249 şahsa 25.000- 80.000 TL arası değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkartıldığı ortaya çıkarıldı.

Soruşturma kapsamındaki 380 şüphelinin ‘Nitelikli Dolandırıcılık, Görevi Kötüye Kullanma ve Resmi Belgede Sahtecilik’ suçlarını işleyerek ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 Milyon TL kamu zararına sebebiyet verdiği tespit edilmiştir.

Şüphelilerin, sağlık kuruluna görünecek vatandaşları, rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ve doktorları yanlış yönlendirdikleri, bu sayede usulsüz rapor almalarını sağlayarak bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz ulaşım kartı gibi engelli vatandaşlara tanınan birçok hizmet ve avantajdan yararlanmasını sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları belirlenmiştir.

Kan şekerini yüksek göstermek için pirinç yedirilmiş

Öte yandan rapor alma sürecinin tüm aşamaları şebeke üyeleri tarafından takip edilerek, rapor alacak şahıslara muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için zeytin gibi besin maddelerinin yedirildiği tespit edildi.