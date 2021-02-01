Sahil Güvenlik Komutanlığından Sözcü'nün 'Kardak'ta 25. yıl gerginliği' haberine yalanlama

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde yayınlanan “Kardak'ta 25.yıl Gerginliği! Geldikleri Gibi Gittiler” başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kardak Kayalıkları bölgesinde Türkiye ile Yunanistan Sahil Güvenlik botları arasında olumsuz herhangi bir olayın yaşanmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sözcü Gazetesi'nde yer alan Kardak Kayalıkları bölgesi hakkındaki habere ilişkin açıklama yaptı. Bahse konu haberin gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığına dikkat çekildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sözcü Gazetesi’nin internet sitesinde 31 Ocak 2021 tarihinde “Kardak’ta 25.yıl Gerginliği! Geldikleri Gibi Gittiler” başlıklı Yaşar Anter imzalı bir haber yayınlanmıştır.

Bahse konu haberde özetle; “Muğla İli Bodrum İlçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi’ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları’na gelen 2 Yunan Sahil Güvenlik Botu’nun anma töreni için Kardak Kayalıkları’na yanaşmak istediği, 4 Sahil Güvenlik Botunun Kayalıklara 2 mil kala önleme yaparak Yunan Botlarının yaklaşmasına izin vermediği, bölgede yaşanan gerginliğin ardından Yunan Botlarının 2 saat bekledikten sonra geri döndükleri” şeklinde bazı ifadelere yer verilmiş, ayrıca yaşanan gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınlanmıştır.

Söz konusu habere eşlik eden görüntülerden de açıkça anlaşılabileceği gibi, Kardak Kayalıkları bölgesinde iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında olumsuz herhangi bir olay yaşanmamıştır. Yayınlanan bahse konu haber, gerçeklerden tamamen uzak, uydurma bilgilerden oluşan, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen ve maksadını aşan bir çabadan ibarettir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İÇİŞLERİ BAKANI YARDIMCISI ERSOY: BU HABER TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR

İçişleri Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy da Twitter hesabında söz konusu haberi paylaşarak, "Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir olay olmamıştır. Haberi yapan gazeteciyi geçmişte de defalarca yalanladık; ama alışkanlığı maalesef devam ediyor" ifadelerini kullandı.