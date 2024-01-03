Sahibinden.com tekrar kullanıma açıldı

Sahibinden.com'a dün gece yarısından itibaren hem web sitesi hem de uygulama üzerinden erişim sağlanamıyordu. Alan adı hizmetinden dolayı erişimi kaybettiklerini açıklayan şirket, sosyal medya hesaplarından kullanıcıları bilgilendirdi. Site bu akşam saat 18.00 sıralarında tekrar kullanıma açıldı.

Milyonlarca ilanın yer aldığı sitede özellikle gayrimenkul ve otomobil satışı yapan kullanıcılar, erişim sıkıntısından dolayı endişe yaşadı.