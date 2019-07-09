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Yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesi

Sağlık Bakanı Koca imzasıyla yayınlanan yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesine göre, yeni doğan dahil tüm yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisi kabul edilebilecek.

Yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesi

Sağlık Bakanı Koca imzasıyla yayınlanan yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesine göre, yeni doğan dahil tüm yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisi kabul edilebilecek.

09 Temmuz 2019 Salı 10:57
Yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca imzasıyla yayımlanarak tüm illere gönderilen genelgeyle, tüm yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisinin kabul edilebileceği ancak hastaların sağlık durumu dikkate alınarak hekim tarafından ziyaret kısıtlaması getirilebileceğini bildirildi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun bakımlarda hasta ziyareti genelgesini yayımladıklarını belirtti.

Genelgeyle, vatandaşların yoğun bakım servislerinde yatan yakınlarını ziyaret edebilmeleri için gerekli esasların belirlendiğini ve 81 il müdürlüğüne gönderildiğini aktaran Koca, burada tedavi gören hastaların, hastane yönetiminin ve sorumlu hekimin belirleyeceği koşullar çerçevesinde ziyaret edilebileceğini vurguladı.

Koca, genelgeyle belirlenen esaslara göre yeni doğan dahil tüm yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisinin kabul edilebileceğini belirterek, hastaların sağlık durumu dikkate alınarak hekim tarafından ziyaret kısıtlamasının getirilebileceğinin altını çizdi.

Hekimlerin birinci önceliğinin hastanın zarar görmemesi olduğunu kaydeden Koca, hekimin ilgili hasta veya yoğun bakımdaki diğer hastalar için bir sakınca gördüğü durumlarda ziyaret için ısrar edilmemesi gerektiğine dikkati çekti.

"Bulaşıcı hastalık sıklığında artışta ziyaretçi kısıtlaması yapılabilecek"

Bakan Koca'nın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, hasta ziyaretleri 24 saat esaslı olabileceği gibi ziyaret saati uygulaması servisten servise değişebilecek.

Sağlık personeli, hasta yakınına, hastanın durumuna dair gerekli bilgilendirmeyi yapacak. Ziyaretçiler, yoğun bakım servislerine görevli sağlık personelinin refakatinde, başta el hijyeni olmak üzere gerekli görülen tedbirlere riayet ederek alınacak.

Ziyaretler, diğer hastaları rahatsız etmeyecek şekilde ve mahremiyetlerine dikkat ederek yapılacak, makul ve mümkün olan en kısa sürede sonlandırılacak.

Ziyaretçi kendi hastası dışında hastaya ve hasta bakım malzemelerine temas etmeyecek. Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda, hastane idaresi tarafından ziyaretçi kısıtlaması yapılabilecek.

Anahtar Kelimeler:
SağlıkYoğun Bakım
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