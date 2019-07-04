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'Yerli çivi' kırıkları daha erken iyileştirecek

Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda, uyluk kemiğinin dize yakın kısmında görülen kırıkların tedavi edilmesi için tamamen yerli ve milli çivi üretildi.

'Yerli çivi' kırıkları daha erken iyileştirecek

Dokuz Eylül Üniversitesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı'nda, uyluk kemiğinin dize yakın kısmında görülen kırıkların tedavi edilmesi için tamamen yerli ve milli çivi üretildi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:25
'Yerli çivi' kırıkları daha erken iyileştirecek

Türk bilim insanları, uyluk kemiğinin dize yakın kısmında görülen kırıkların tedavi edilmesi için tamamen yerli ve milli bir çivi üretti.

Birden fazla kırıkta kullanılacak olan yerli çivi, hem ameliyat süresini, hem de hastanın iyileşip daha erken ayağa kalkmasını sağlayacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kemik Kıkırdak Doku Biyoteknoloji Araştırma-Geliştirme Merkezi'nin Tıpsan firmasıyla geliştirdiği DACFİN (Distal Angular Condiler Femoral İntrameduller Nail) ismini verdiği çivi, uyluk kemiğinin dize yakın kısmında oluşan kırıkların daha hızlı ve çabuk iyileşmesinde hastalara umut oldu. 

Merkez Müdürü ve DEÜ Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Havıtçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibinden Doç.Dr. Ahmet Karakaşlı ile birlikte 2013 yılından bu yana biyomekanik ve makine mühendisliği bölümleriyle çalışma yürüttüklerini, çalışmalarını geliştirdikleri çivinin daha sonra patentini aldıklarını belirtti.

TÜBİTAK'ın proje desteğinde bulunduğunu anlatan Havıtçıoğlu, Türk firması TIPSAN ile beraber çalıştıkların 6 ay önce bu çiviyi hastalara uygulamaya başladıklarını ifade etti.

Ameliyat süresini ve iyileşme süresini kısalttı

Uyluk kemiğinin dize yakın kısmında oluşan kırıklarının tedavisinin çok önemli olduğunu dile getiren Havıtçıoğlu, eklem içinden yapılan uygulamaların birçok komplikasyona neden olabildiği gibi diz protezi uygulanmış vakalarda da eski yöntemin önemli sorunlara yol açabildiğine dikkati çekti.

Yaptıkları çivinin uygulama kolaylığının yanı sıra eklem içinde müdahaleyi gerektirmediğini kaydeden Havıtçıoğlu, yerli ve milli çivinin ameliyat süresinin kısalttığı gibi yara yerinin azalması, hastanın daha erken iyileşip ayağa kalkmasını sağladığına vurgu yaptı.

Diz protezi çevresindeki kırıklarda genellikle yetersiz tespit veya protezin çıkarılması yerine bu çivinin kullanılabileceğine işaret eden Havıtçıoğlu, Ahmet Karakaşlı ile birlikte DEÜ olarak tıp dünyası adına çok önemli bir çalışmaya imza attıklarını, ürettikleri çivinin bundan sonra yapılacak çalışmalara da yol gösterecek nitelikte olduğunu söyledi.

"Yurt dışına bağımlılığı azaltacak"

DACFİN çivisinin hastalar için birçok olumlu tarafının olduğunu dile getiren Havıtçıoğlu, şunları kaydetti:

"Mevcut kılavuz sistemiyle birlikte yapıldığı için ameliyatlar daha az kesiyle yapılıyor. Hastada daha az kanama oluyor, ameliyatlar daha az sürede tamamlanabiliyor. En önemli avantajı ise eklem içinden değil kondil dediğimiz uyluğun yan tarafından giriş yapıldığı için ekleme ve eklemin içindeki bağlara zarar vermeyecek bir sistem olmasıdır. Hayata geçirdiğimiz çivi dünyanın başka bir yerinde kullanılan bir çivi değil. Tamamen yeni bir çivi, Türkiye'de üretilmiş yerli ve milli bir çivi. Bu çivi, medikal anlamda yurt dışına bağımlılığı da azaltacak. DEÜ laboratuvarlarında geliştirilen sistemin optimizasyonu sağlanmış, yerli firmamız üretime uygun hale getirdi. Biz bu çiviyi kondil çivisi olarak tanımlıyoruz."

Havıtçıoğlu, DACFİN çivisinin İngiltere'de düzenlenen Avrupa Ortopedi Araştırmalar Cemiyeti Toplantısı'nda sunumunu yaptıklarını, tıp çevreleri tarafından bunun beğeni kazandığını belirterek, "Bu tür çalışmaların ülkemizde geliştirilmesi hem üniversiteler hem de ülkemiz için ekonomik artılar sağlayabilecektir. Bize destek verdikleri için üniversite yönetimine de çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Yerli ÇiviKırık
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