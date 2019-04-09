Türkiye ile Bangladeş ilaç kurumları arasında iş birliği mutabakatı imzalandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bangladeş-Türkiye Sağlık İş Forumu, başkent Dakka'da düzenlendi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe başkanlığındaki heyet, foruma katılmak ve iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliği imkanlarını görüşmek için Bangladeş'e gitti.

Foruma, 10 kişilik bakanlık heyetine ilaveten 13 Türk firmasından 19 temsilci ile İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS) temsilcisi katıldı.

Forumda, ilaç ve tıbbi cihaz alanında yerli sanayi ile Bangladeşli muhatapları arasında ticari ve ekonomik pazar payının artırılması, ilaç biyoteknolojisi, biyobenzer ilaçlar, ilaç hammaddesi ve aşı üretimi gibi stratejik alanlarda iş birliği imkanları ele alındı.

Yerli aşı çalışmaları kapsamında istişarelerde bulunuldu

Sağlık Bakanlığının öncelikli stratejik hedefleri arasında yer alan "aşıların tamamının 4 yıl içinde yerlileştirilmesi" çalışmaları kapsamında, Bakanlık yetkilileri, Bangladeş'te istişarelerde bulundu. Heyet, Bangladeş'in önde gelen aşı üretim tesislerini de ziyaret etti.

Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe ile Bangladeş Sağlık ve Aile Refahı Bakanı Zahed Malek arasındaki ikili görüşmede, ortak aşı ve insülin üretimi ile Ar-Ge çalışmaları ele alındı.

Ayrıca iki ülkenin ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi sarf, sağlık turizmi, sağlık eğitimi ve başta acil sağlık sistemi olmak üzere sağlık sistemlerinde tecrübe paylaşımı konuları görüşüldü.

Ziyaretin son gününde, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TITCK) ile Bangladeş İlaç İdaresi Genel Müdürlüğü (DGDA) arasında ilaç ve tıbbi cihaz alanında iş birliğine dair mutabakat zaptı imzalandı.

Açıklamada yer alan bilgiye göre Bangladeş, 1981'de yüzde 25 pazar payı olan yerli ilaç sektörünün bugün yüzde 97 pazar payı oranına ulaşmasıyla ilaç ve farmasötik alanında kendi kendine yeten bir konuma geldi. 2,5 milyar dolarlık bir ilaç pazarına sahip olan Bangladeş, bugün 151 ülkeye ilaç ve aşı ihraç ediyor.