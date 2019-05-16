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'Türkiye'de erişkin nüfusun yüzde 30'u obez'

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sönmez, "Erişkin nüfusumuzun yüzde 30'u obezite hastası. 57 milyon erişkin nüfusumuzdan 17 milyonu obezite hastası." dedi.

'Türkiye'de erişkin nüfusun yüzde 30'u obez'

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sönmez, "Erişkin nüfusumuzun yüzde 30'u obezite hastası. 57 milyon erişkin nüfusumuzdan 17 milyonu obezite hastası." dedi.

Editör
Editör
16 Mayıs 2019 Perşembe 00:38
'Türkiye'de erişkin nüfusun yüzde 30'u obez'
TBMM

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Alper Sönmez, Türkiye'de 57 milyon erişkin nüfustan 17 milyonunun obezite hastası olduğunu belirtti.

TBMM Dilekçe Komisyonu Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır başkanlığında toplandı.

Satır, toplantının başında komisyonun çalışmaları hakkında kısa bilgi verdi. Satır'ın konuşmasının ardından komisyon üyelerine bilgi veren Sönmez, "Erişkin nüfusumuzun yüzde 30'u obezite hastası. 57 milyon erişkin nüfusumuzdan 17 milyonu obezite hastası. Erkeklerde obezite yüzde 21 kadınlarda ise bu oran yüzde 41 oranında. Genel olarak her üç kişiden birinde kilo fazlası var. Her doğan 4 çocuktan birinin kilo fazlası veya obeziteye sahip olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Sönmez, Dünya Sağlık Örgütünün Avrupa'da en yüksek obezite oranına sahip ülkenin Türkiye olduğunu duyurduğunu, bu durumun Türkiye'nin çok ciddi bir obezite sorunu ile karşı karşıya kaldığını gösterdiğini dile getirdi.

İlaç dışı ürünlerin medya ve ünlü kişiler üzerinden pazarlanmasını da eleştiren Sönmez, bu şekilde geniş halk kesimlerinin kandırıldığını ifade etti. Daha çok onaylı ilaçların kullanılması gerektiğini dile getiren Sönmez, "Piyasadaki obezite ilaçlarının bazı yan etkileri olsa da iyi bir tedavi uygulanması durumunda obeziteye karşı etkili olabilirler." dedi.

Türkiye Diyetisyenler Derneği Genel Sekreteri Uzman Diyetisyen Banu Süzen de Türkiye'de 850 kamu hastanesinde 650 diyetisyenin olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı verilerine göre 25 yatağa 1 diyetisyenin düşmesi gerekir. Şu anda 134 bin 682 yatak var. Nitelikli yatak sayısı ise 72 bin 608 civarında. Ülkemizde diyetisyen açığı var. 25 yatağa bir diyetisyenin düştüğünü varsaydığımızda 2 bin 905 diyetisyene ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bu da çok ciddi bir rakam." şeklinde konuştu.

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