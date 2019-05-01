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'Türkiye'de 40 bin MS hastası var'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, Türkiye'de 40 bin MS hastası olduğunu söyledi.

'Türkiye'de 40 bin MS hastası var'

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, Türkiye'de 40 bin MS hastası olduğunu söyledi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
01 Mayıs 2019 Çarşamba 13:58
'Türkiye'de 40 bin MS hastası var'

Karadeniz Multipl Skleroz Derneği Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, "Türkiye'de 40 bin MS hastası var. Bu kamp sayesinde hastalarımız ve yakınları hastalıklarını daha iyi öğreniyor." dedi.

Samsun'da OMÜ, Karadeniz Multipl Skleroz (MS) Derneği ile Büyükşehir Belediyesi ortaklığında "6. MS Hasta Okulu Eğitim Kampı" düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde gerçekleştirilen ve 5 gün sürecek eğitim kampına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye'den 140 MS'li hasta katılıyor.

Prof. Dr. Terzi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, MS ile ilgili hastaları motive etmek, onların hayata bağlılıklarını artırmak açısından kampın önem taşıdığını söyleyerek, şunları belirtti:

"MS hastalığı hem beyni hem de omuriliği etkileyen bir hastalıktır. Genellikle 20-40 yaş arasında görülüyor. Hastalıkta görme kaybı, dengesizlik, bacak güçsüzlüğü, yürüme zorluğu, çift görme, idrar kaçırma gibi şikayetler oluyor ancak teşhis konulan bir hasta için MS bir hastalık değil, yaşam tarzıdır. Türkiye'de 40 bin MS hastası var. Bu kamp sayesinde hastalarımız ve yakınları hastalıklarını daha iyi öğreniyor."

MS hastalığının tedavisinde moral motivasyonun önem taşıdığını terzi, rahatsızlığın nedeninin tam bilinmediğini dile getirerek, şöyle dedi:

"MS için kesin olarak 'genetik hastalık' demek zor. Her 10 aileden birinde MS'li var. Özellikle ağır stres, travma, enfeksiyonlar, hamilelik gibi durumlardan sonra hastalık ortaya çıkabiliyor. Hastalığın tanısı için özellikle genç yaş grupları görme kaybı şikayetiyle geldiklerinde diğer muayene bulgularını da ele alarak inceliyoruz. Bu nedenle bu tür eğitim kamplarını tedavinin bir parçası olarak görüyoruz. Bu kampı geleneksel hale getirdik ve her yıl hasta sayımız artıyor. Kamp sayesinde hastalarımız ve yakınları daha bilinçli ve bilgili oluyor. Kamp süresince hastalarımızı motive etmeye çalışıyoruz. Hastalara fizyoterapi, egzersiz programları refleksoloji, fitoterapi, aromaterapi gibi aktivitelere yer veriyoruz. Ayrıca psikolojik destek sağlıyoruz."

Terzi, hastalara yönelik aynı zamanda sosyal, sportif ve eğitici etkinlikler de gerçekleştirdiklerini, bunların da tedavi sürecinin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
MSHastalığı
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