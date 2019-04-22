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Türk hekimin tanımladığı sendrom tıp literatürüne girdi

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan tarafından tanımlanan hastalık bulguları, "Fidan Sendromu" olarak dünya tıp literatüründe yerini aldı.

Türk hekimin tanımladığı sendrom tıp literatürüne girdi

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan tarafından tanımlanan hastalık bulguları, "Fidan Sendromu" olarak dünya tıp literatüründe yerini aldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
22 Nisan 2019 Pazartesi 12:06
Türk hekimin tanımladığı sendrom tıp literatürüne girdi

Tüm Uyku Tıbbı ve Araştırmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Vural Fidan tarafından tanımlanan hastalık bulguları, "Fidan Sendromu" adıyla dünya tıp literatürüne girdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, dünya tıp literatüründe sendromların, bunları ilk tanımlayanların adlarıyla anıldığı belirtildi.

Anne karnında bebeğin tüm vücut ve organlarının "ektoderm", "endoderm" ve "mezoderm" adı verilen üç katmandan geliştiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu gelişim, bazı genetik ve çevresel faktörlerin de etkisiyle normal dışı gelişim gösterebilir. Gelişim problemleri sebebiyle oluşan bulgular, belirli bölgelerde yoğunlaşarak 'sendrom' adı verilen anomalileri oluşturur. 1937'de dermatoloji uzmanı Dr. Hulusi Behçet'in tanımlayarak dünya literatürüne kazandırdığı Behçet hastalığından sonra ilk kez bir Türk doktoru Doç. Dr. Vural Fidan, cilt ve eklerinin geliştiği ektoderm tabakasının kısmi bozukluğu sınıfından sayılabilecek, kıvırcık saç, tonsiller papillomatozis, interdental papillomatozis, kıvırcık saç ve mental retardasyonla karakterize sendromu tanımlamıştır."

Dünya tıp literatürüne giren sendroma "Fidan Sendromu" adının verildiği belirtilen açıklamada, Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Kliniği hekimlerinden de olan Doç. Dr. Fidan'ın çalışmalarının önemli bilimsel dergilerde yayımlandığı vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Türkhekim
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