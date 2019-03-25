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'Spor hekimliğinde AB ülkelerinin bir kısmından ilerideyiz'

Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı Ülkar, "Spor hekimliği konusunda AB ülkelerinin bir kısmından ilerideyiz. Hem bilgi birikimi açısından hem de altyapı açısından Türkiye bu konuda oldukça iyi." dedi.

'Spor hekimliğinde AB ülkelerinin bir kısmından ilerideyiz'

Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı Ülkar, "Spor hekimliği konusunda AB ülkelerinin bir kısmından ilerideyiz. Hem bilgi birikimi açısından hem de altyapı açısından Türkiye bu konuda oldukça iyi." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
25 Mart 2019 Pazartesi 11:26
'Spor hekimliğinde AB ülkelerinin bir kısmından ilerideyiz'

Türkiye Spor Hekimleri Derneği Başkanı Bülent Ülkar, Türkiye'nin spor hekimliği konusunda Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bir kısmından daha iyi durumda olduğunu belirterek, "Hem bilgi birikimi açısından hem de altyapı açısından Türkiye bu konuda oldukça iyi." dedi.

Türkiye Spor Hekimleri Derneği tarafından 17'ncisi düzenlenen "Uluslararası katılımlı Türk Spor Hekimliği Kongresi" için Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ne gelen Ülkar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, düzenli olarak yaptıkları spor kongreleriyle insanlara faydalı olmak istediklerini, bilgi birikimini paylaştıklarını söyledi.

Kongrelerde sporcu sağlığı ve tedavi yöntemleri kadar sporcuların yaralanmalarını önlemek için nelerin yapılabileceğinin konuşulduğunu aktaran Ülkar, Türkiye'deki hareketsiz yaşama dikkati çekti.

Hareketsizliğin aynı zamanda hastalıkları da beraberinde getirdiğini anlatan Ülkar, hastalıklar artarken hareketsizliğe devam edilmesinin son derece anlamsız geldiğini ifade etti.

"Toplum sağlığını korumak için egzersiz reçete eden bir grubuz"

Egzersizin faydalarını, obeziteden korunmada hareket etmenin önemini her seferinde dile getirdiklerini vurgulayan Ülkar, şöyle konuştu:

"Hareketsiz olan sadece belli bir yaş grubu değil, yediden yetmişe bir hareketsizlik durumu mevcut. Amacımız bu hareketsizliği nasıl ortadan kaldırabiliriz. Bir çare arayışı içerisindeyiz. Sadece son bilimsel gelişmeleri konuşmakla yetinmiyoruz. Sadece sporcuların yaralanması ya da sakatlığını tedavi eden bir grup değiliz. Aynı zamanda toplum sağlığını korumak için egzersiz reçete eden bir grubuz. Hareket ettiren, egzersiz yaptırmaya çalışan bir grubuz. Sağlık sorunlarını çözmek, topluma yararlı olmak, sağlığı korumak için çaba gösteriyoruz."

"Spor hekimliği yeni ve önemli bir alan"

Spor hekimliğimin yeni ve önemli bir alan olduğuna işaret eden Ülkar, bunun Türkiye'de geç keşfedilmiş bir alan olduğunu kaydetti.

Türkiye'de ilk defa 1966'da dernek kurulduğunu, 1973 yılında da ilk spor hekimliği uzmanlık eğitiminin başladığını belirten Ülkar, "Derneğin ilk kurulduğu günden bu yana hekim sayısı 125'lere ulaştı. Bunun Avrupa'daki örneklerine baktığımızda spor hekimliği konusunda Avrupa Birliği ülkelerinin bir kısmından ilerideyiz. Avrupa'nın geneli düşünüldüğü zaman hem bilgi birikimi açısından hem de altyapı açısından Türkiye bu konuda oldukça iyi." diye konuştu.

Ülkar, spor hekimliğinin gelişmesi için bilimsel çalışmaların devam edeceğini, ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
Spor Hekimliği
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