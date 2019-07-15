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Ses terapisiyle ideal ses tonunu buldu

Yunus Deniz Dolgun, ergenlik döneminde erkek çocuklarda sesin kalınlaşmasını engelleyen "mutasyonel falsetto" rahatsızlığını, KBB uzmanı ve tiyatro oyuncusu Tarhun Yosunkaya'nın uyguladığı "ses terapisi" yöntemiyle aştı.

Ses terapisiyle ideal ses tonunu buldu

Yunus Deniz Dolgun, ergenlik döneminde erkek çocuklarda sesin kalınlaşmasını engelleyen "mutasyonel falsetto" rahatsızlığını, KBB uzmanı ve tiyatro oyuncusu Tarhun Yosunkaya'nın uyguladığı "ses terapisi" yöntemiyle aştı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:22
Ses terapisiyle ideal ses tonunu buldu

Yunus Deniz Dolgun, ergenlik döneminde erkek çocuklarda sesin kalınlaşmasını engelleyen "mutasyonel falsetto" rahatsızlığını, Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı ve tiyatro sanatçısı Tarhun Yosunkaya'nın uyguladığı "ses terapisi" yöntemiyle aştı.

Ses tellerindeki yapısal bozukluk nedeniyle sesini doğru kullanamayan 17 yaşındaki Yunus Deniz Dolgun, 3 hafta süren seanslar sonrasında ideal ses tonuna kavuştu ve sesini daha doğru kullanmaya başladı.

AA muhabirine, iyileşme sürecini ve sonrasında hayatında meydana gelen olumlu değişimleri anlatan Dolgun, toplum içinde rahatça konuşuyor olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Liseye geçtiğinde sesinin kalınlaşmadığını ve bu durumdan şikayetçi olduğunu ifade eden Dolgun, birçok doktora başvurduğunu, bazılarının ergenlik bitimine doğru sesinin düzeleceğini söylediğini, bazılarınınsa 18. yaşını doldurduğunda ameliyat yapmayı teklif ettiğini ifade etti.

"Sesimin ince olması beni rahatsız ediyordu"

Dolgun, araştırma yaparken "ses terapisi" yöntemini keşfettiğini belirterek, "En sonunda bir hastaneye gittik. Hastanede Tarhun Hoca'nın ismini verdiler. Biz de buraya geldik, tedaviye başladık." dedi.

Tarhun Yosunkaya ile 3 hafta çalıştığını aktaran Dolgun, yaşamında tedavi süreciyle olumlu değişiklikler meydana geldiğini belirtti.

Dolgun, ses tonu düzelmeden önce çeşitli sıkıntılar yaşadığına dikkati çekerek, "Toplum içinde hiçbir şey yapmak istemiyordum. Sınıfta metin ya da şiir okumaya yanaşmıyordum, yaptığım zaman sesimin ince olması beni rahatsız ediyordu. Yeni biriyle tanıştığımda da çok garipsiyorlardı, bu benim hoşuma gitmiyordu." diye konuştu.

Tedavi sonrası hayatının değiştiğini aktaran Dolgun, "Bazen sesimin düzeldiğini unutuyorum. Sonra aklıma geliyor 'benim sesim güzel' diyorum. Daha önce utandığım, çekindiğim biriyle artık konuşabiliyorum. Eskiden adres sormaya utanıyordum, şimdi istediğimi sorabiliyorum, okulda metin, şiir okuyabiliyorum." dedi.

"Mutsuz ve agresifti"

Yunus Deniz Dolgun'un babası Halil Dolgun da tedavi olmadan önce oğlunun huzursuz, mutsuz ve agresif olduğunu ifade etti.

Oğlu huzursuz olduğu için kendisinin de mutsuz olduğunu aktaran Halil Dolgun, tedavi sonrasındaki değişimin hem oğlunu hem de kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.

"İdeal sesi bulmaya çalışıyorum"

Tiyatro sanatçısı ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Tarhun Yosunkaya ise rahatsızlık ve ses terapisi yöntemi hakkında bilgi verdi.

"Mutasyonel falsetto"yu, "ergenliği tamamlamış erkeklerin ses tonlarının ince kalması" olarak tanımlayan Yosunkaya, "Siz konuştuğunuzda karşı tarafın rahatsız olmaması ve sesin yeterli gürlükte çıkması, kişinin yaşına, cinsiyetine uygun ses çıkarması gerekir." dedi.

Yosunkaya, Dolgun'un tedavisinde "ses terapisi" yöntemini kullandıklarını belirterek, ses terapisi yöntemini nasıl uyguladığını anlattı.

Yosunkaya, "Önce iyi bir hikaye alıyorum, rahatsızlık nereden gelmiş, nasıl başlamış. Sonra uzun uzun dinliyorum. Bir kitap okutturuyorum ya da şarkı söyletiyorum, onu dinliyorum. Çocuk, bozuk sesle bunları söylüyor ve bazı yerlerde tonları yakalıyorum. O konuşmalarında ideal sesi bulmaya çalışıyorum." dedi.

"Kulağımla o tonu çıkartmaya çalışıyorum"

Bunun yanında kulak burun boğaz muayeneleri yaptığını ve değişik teknolojik imkanlarla ses tellerini de görüntülediğini aktaran Yosunkaya, şöyle devam etti:

"Sonra kulağımla o tonu çıkartmaya çalışıyorum. Önce ton çıkartıyoruz, sonra bulduğumuz perdede bir heceye dönüştürüyoruz, daha sonra kelimeye dönüşüyor sonra da cümlelerle devam ediyor. Bunu oturttuktan sonra hasta benimsiyor ve tabii ki bunu ona kabul ettirmem gerekiyor. Önce alıştırmaya çalışıyorum 'Bak, sesin bu, artık bunun üzerine yoğunlaşacağız.' diye. O da kabul ediyor, seviyor. Sesi kabullenmek de önemli tabii."

Daha sonra hastaya birtakım egzersizler yaptırdığını ve pekiştire pekiştire aynı tonda konuşmasını sağladığını aktaran Yosunkaya, ses tedavilerinin zor olduğunu ve iki tarafı da uğraştırdığını söyledi.

Yosunkaya, bunun bir nevi sanat olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aslında ben çok şanslıyım. Kulak burun boğaz uzmanıyım ama aynı zamanda tiyatro oyuncusuyum. Bu hastalıkları tedavi ederken ikisinin de bilgisi ve tecrübesi gerekiyor elbette. Tiyatrocuların sesi tiyatroda çok önemli bir unsur. Ben bu işle de uğraştığım için sesimle oynayabiliyor, sesimi değiştirebiliyorum. Sese de yoğunlaştığım için ses hastalıklarını kulağımla biraz daha hassas bir şekilde inceliyorum."

Son Güncelleme: 15.07.2019 11:25
Anahtar Kelimeler:
Ses Terapisi
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