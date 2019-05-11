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Savaş mağduru Afgan çocuk Türkiye'de 'ışığa' kavuştu

Türkiye'ye sığınan Afgan ailenin görme kusurlu ikiz çocuklarından biri, kornea nakli sayesinde görmeye başladı.

Savaş mağduru Afgan çocuk Türkiye'de 'ışığa' kavuştu

Türkiye'ye sığınan Afgan ailenin görme kusurlu ikiz çocuklarından biri, kornea nakli sayesinde görmeye başladı.

Editör
Editör
11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:27
Savaş mağduru Afgan çocuk Türkiye'de 'ışığa' kavuştu
Nevsehir

Ülkelerinden göç ederek 3 yıl önce Türkiye'ye sığınan Afgan ailenin yüksek oranda görme kusurlu olan 7 yaşındaki ikiz çocuklarından biri, Sağlık Bakanlığının desteğiyle kornea nakli yapılarak sağlığına kavuştu.

Afgan Ahmadi ailesinin 1 yaşındayken rahatsızlanan ikiz kız çocukları, görme yetilerini büyük ölçüde kaybetti. Ülkelerinde çocuklarına tedavi imkanı bulamayan ve bu nedenle İran'a göç eden aile, tedavi için kendilerinden istenen parayı bulamayınca bu kez Türkiye'ye geldi.

Yaklaşık 3 yıl önce Nevşehir'e yerleşen aile, çocuklarının tedavisi için Kapadokya Bedensel Engelliler ve Özürlüler Derneğinden yardım istedi.

Dernek Başkanı Mehmet Yurtseven'in durumu İl Göç İdaresi Müdürü Akif Doksar ile paylaşmasının ardından harekete geçildi.

Nevşehir Valiliği ve Sağlık Bakanlığının da devreye girmesiyle gözlerinden birini tamamen kaybetmek üzere olan ikizlerden Zohreh Ahmadi, Ankara'da yapılan kornea nakliyle görmeye başladı.

Aile, Zohreh'in diğer gözü ve kardeşi Fatemeh Ahmadi'nin iki gözü için gerekli korneaların bulunması umuduyla beklemeye başladı. 

"Türkiye’den Allah razı olsun"

Anne Khaledeh Ahmadi, AA muhabirine, çocuklarının 6 yıldır görme sorunu yaşadığını, bir çocuğunun görme sorununun giderilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Afganistan'da sağlık hizmeti almakta sorun yaşadıklarını anlatan anne Ahmadi, "Çocuklarım bir yaşındayken hastalandı. Ateşleri yükselince doktora götürdüm. Doktor iğne vurduktan sonra gözlerini kapattılar ve bir ay boyunca gözlerini açamadılar. Sonra gözleri böyle oldu. Tedavi için İran'a gittik. Paramız olmadığı için tedavi etmediler. Daha sonra Türkiye'ye geldik. Nevşehir İl Göç İdaresi Müdürlüğünden yardım istedik. Onlar da bana yardımcı oldu. Çocuğumun birisi ameliyat oldu ve sağlığına kavuştu. Çok mutluyuz. Türkiye'den Allah razı olsun. Yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kapadokya Bedensel Engelliler ve Özürlüler Derneği Başkanı Mehmet Yurtseven de ailenin derneklerine yardım için başvurduğunu belirterek "Aile bize geldi. Çocukları yürürken sağa sola çarpıyordu. Devletimize güvenerek elimizden ne geliyorsa yaptık. Devletimiz de çocuğumuzun ameliyatını yaptı. Hem biz hem de ailesi çok mutluyuz." dedi.

İl Göç İdaresi Müdürü Akif Doksar ise çocukların her ikisinin de sağlıklarına kavuşabilmesi konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

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