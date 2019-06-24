Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 31°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95185
ALTIN
263.361
DOLAR
5.8204
STERLİN
7.3716
EURO
6.6250
Turizmcide 'Rus polisi' sevinci
Turizmcide 'Rus polisi' sevinci
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
YSK Başkanı Sadi Güven: Seçim sonuçlarının tamamı sisteme işlendi
YSK Başkanı Sadi Güven: Seçim...
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma yapılacak
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde çalışma...
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur İttifakı kutlu varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Cumhur...

Sağlık gönüllülerinden Nijer'e 25. yardım seferi

Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan doktor ve sağlıkçılardan oluşan Gönüllüler Grubu, çeşitli ameliyatlar yapmak ve toplanan yardımları götürmek üzere Nijer'e yola çıktı.

Sağlık gönüllülerinden Nijer'e 25. yardım seferi

Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan doktor ve sağlıkçılardan oluşan Gönüllüler Grubu, çeşitli ameliyatlar yapmak ve toplanan yardımları götürmek üzere Nijer'e yola çıktı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:47
Sağlık gönüllülerinden Nijer'e 25. yardım seferi

Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Türk Hava Yolları'na (THY) ait tarifeli uçakla İstanbul Havalimanından başkent Niamey'e hareket eden kafile, yanlarında tamamı tıbbi malzemelerinden oluşan yardım kolilerini de götürdü.

Gönüllüler Grubu Koordinatörü İbrahim Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nijer'e 25. seferi yapacaklarını, tamamına yakının sağlıkçılardan oluşan 50 kişilik ekiple yola çıktıklarını söyledi.

Ceylan, 7 yıldan bu yana en fazla ameliyat yapan grup olduklarını kaydederek, "Her şeyimiz yanımızda. Çünkü poliklinik yaptığınız hastaya ilaç veremiyorsanız o sağlık seyahati çok fazla anlam ifade etmiyor." dedi.

Başkentten yaklaşık 740 kilometre yolculuğun ardından yardım yapacakları bölgeye ulaşabileceklerini ifade eden Ceylan, 14 senedir bu bölgede yerleşik olarak sağlık hizmeti verdiklerini bildirdi.

İbrahim Ceylan, dul ve yetimlere keçi projesi kapsamında daha önce 22 bin hayvan dağıttıklarını, bu sefer de bin 400 keçiyi yardıma muhtaçlara teslim edeceklerini anlattı.

Nijer'de Türkiye'deki yardımseverlerin desteğiyle yaklaşık 35 su kuyusu daha açacaklarını kaydeden Ceylan, "Nijer'e seyahatimizde 600 katarakt, 350 anestezi altında cerrahi ameliyat, 2 diş hekimimiz tarafından bin 800 diş çekimi gerçekleştirilecek. Aynı zamanda kulak-burun-boğaz doktorumuz kafilede var. Çünkü yüz hastamızın 80'inde kulak zarı maalesef yok. Oradaki insanların kulakları tedavi edilecek." diye konuştu.

"Gittiğiniz zaman 'Şu, bu dernek geldi' demiyorlar"

Projeyi gerçekleştirmek için kurumların iş birliğinin çok önemli olduğunun altını çizen Ceylan, şöyle devam etti:

"Bu projelerin gerçekleştirilmesinde en önemli etken tabii ki devletimiz. TİKA, sekizinci seyahatten bu yana 18'e yakın projemizi destekledi. Ekibimizdeki sağlıkçıların belki tamamına yakını Sağlık Bakanlığı personeli. Bakanlığımız da bu konuda bizi çok destekliyor. Doktorlarımıza görevlendirme çıkarıyor, maaşları devam ediyor, izinleri yanmıyor. THY de bizim üçüncü partnerimiz. Her biri 23 kilogram olan 70 koli fazlamız var. THY de bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Bu birçok derneğin iştirak ettiği kompakt proje. Aynı zamanda devletimizin de arkamızda durduğu bir proje. Devleti yanınızda hissetmek çok farklı bir duygu. Gittiğiniz zaman neticede 'Şu, bu dernek geldi' demiyorlar. 'Türkler geldi ve bizi tedavi etti' diyorlar. O yüzden bu projenin devam etmesi hem devletimiz hem de gönüllüler açısından çok önem verdiğimiz bir projedir."

Anahtar Kelimeler:
SağlıkNijer
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi kısalacak
Sözleşmeli sağlık personelinin zorunlu çalışma süresi kısalacak
Hepatit hastalarının sadece yüzde 1'i tedaviye ulaştı
Hepatit hastalarının sadece yüzde 1'i tedaviye ulaştı
Aşıya güvensizlik salgınlara kapı aralıyor
Aşıya güvensizlik salgınlara kapı aralıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim