Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç: Türkiye tıbbi cihaz alanında marka olmaya doğru gidiyor

Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfınca bu yıl 15'incisi düzenlenen "Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi" Antalya'daki Kundu Oteller bölgesinde oturumlarla devam ediyor.



Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, burada yaptığı konuşmada, tıbbi cihaz ve ilaç sanayisinde neler yaptıklarını, dünyada ne durumda olduklarını değerlendirdi.



Sağlık alanında tarihten alınan birikimi aktarmak, yaşatmak ve yeni şeyler üretmek gerektiğini vurgulayan Dinç, şunları kaydetti:



"Biz öncelikle geçmişimizi bileceğiz ki geleceğe sağlam bakalım. Bundan 17 yıl önce kalp damar cerrahisi, girişimsel radyoloji ve kardiyoloji alanında ülkemizde tıbbi cihaz açısından ciddi bir üretim yoktu. 'Neler yapabiliriz nasıl katkılar sağlayabiliriz' bunlarla ilgili araştırma yaptık. Bizim dünyada tıbbi cihaz pazarını Amerikalıların hegemonyasında. Yüzde 49 oranla Amerikalılar çok ciddi anlamda pazarı domine etmiş. Dünyada da Amerika ve Japonya dışında hiçbir ülke kendilerinin ürettiği tıbbi cihazların yüzde 50'sinden daha yukarıya çıkamıyor. Yani dünya pazarında tıbbı cihaz Japonya ve Amerika'nın elinde. Diğer ülkeler de sistemlerinde devam ediyor."



Başka bir araştırma daha yaptıklarına işaret eden Dinç, "İHA'lar ve SİHA'lar kadar önemli olan sağlık sanayimiz de var. Hem şifa olacağız hem de etrafımıza şifa dağıtmak zorundayız. Bunun da ekonomik olarak karşılığını araştırdık, yaklaşık askeri harcamaların 64 milyar lira olduğu sağlık harcamamızın da 104 milyar lira olduğu, bunların içerisinde sadece tıbbı cihazı düştüğünüz zaman 9 milyar liralık bir rakamı bulduğunu ortaya koyduk." dedi.



Araştırma sonucuna göre kesinlikle üretmek gerektiğini vurgulayan Dinç, 100-150 milyon liraya hastanenin kurulabildiğini ancak yıllık tıbbi cihaz ve ilaç giderinin de bu rakam kadar olduğunu söyledi.

"Tıbbi cihazda 2014'te 367 milyon dolarlık ihracata ulaştık"

Cerrahi alanda yaptıkları inovatif konuların ciddi anlamda pazarlarda yer ettiğini belirten Dinç, "Türkiye'de tıbbi cihazda 2014'te 367 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaştık. Bunlar 2002 öncesinde hemen hemen sıfıra yakındı. Bunlar artarak devam ediyor." dedi.



Asıl yapılması gerekenin hekimlerin, sağlık çalışanlarının fikrini mühendisin kafasıyla birleştirmek gerektiğine değinen Dinç, şöyle konuştu:



"Sağlık Federasyonu olarak yaptığımız iş, hekimle mühendisi karşı karşıya getirmek, ortak dili konuşan mühendisler ve doktorlar ortaya koymak. Bu şekilde tasarımlar oluyor. Çünkü hekimler o operasyonda o kadar fazla tecrübeyle karşılaşıyor ki bu tecrübeleri bir mühendise aktarması gerekiyor. Doktorlar ile mühendisler ortak dili konuşamıyor. Bizim geliştirdiğimiz mühendislerimiz artık Ar-Ge'leri yaparken, hekimlerin konuştuğu şeyleri konuşmaya başladılar. Artık ortak dil gelişiyor. Fikir aşamasından alıyoruz, tasarımı ortaya koyuluyor."



Herkesin hastanelerde karşılaştığı sorunlardan çıkarttığı çözümler olduğunu anlatan Dinç, bu çözümleri yazarak, federasyonla paylaşarak, bir bedel almaksızın hekimlerin hizmetinde olduklarını bildirdi.



Federasyon olarak dünya sağlığına katkı sunmak istediklerine dikkati çeken Dinç, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hedefimiz var, 81 ili gezeceğiz, projeleri toplayacağız. Bu projelerin içinde çok iyi olanları global firmalarla ve yerli üreticilerimizle karşı karşıya getireceğiz. Bunlar artık sadece hastanede hekimin beyninde değil, insanlara fayda sağlayacak pozisyonda olacak. Bizim odaklanmamız gereken öncelikle insan sağlığına katkı sunacak değerli ürünleri ortaya koymak. Değerli ürünleri de Türkiye'de üretmek. Türkiye tıbbi cihaz alanında marka olmaya doğru gidiyor. Tıbbi cihaz üretiminde 2023'e kadar dünyada ilk beşe girme arzumuzu tamamlayacağız. Türk doktorlarımız, Amerika'daki doktorlara artık yerli ve milli ürünlerimizi anlatıyor."