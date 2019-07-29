Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
102966
ALTIN
257.093
DOLAR
5.6313
STERLİN
6.9280
EURO
6.2640
Cep telefonları çocuklar için daha riskli
Cep telefonları çocuklar için daha...
Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor
Akıllı mühimmat 'Atom' göreve başlıyor
Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak ve Ağrı'da 6 terörist...
FSM Köprüsü trafiğe açılıyor
FSM Köprüsü trafiğe açılıyor

Sağlık Bakanlığından kan hastalıklarıyla mücadelede yeni adım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu ile protokol yapacaklarını bildirdi.

Sağlık Bakanlığından kan hastalıklarıyla mücadelede yeni adım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu ile protokol yapacaklarını bildirdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
Sağlık Bakanlığından kan hastalıklarıyla mücadelede yeni adım

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından kan yoluyla bulaşan hastalıklarla mücadele için yeni bir adım atacaklarını duyurdu.

Tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olan viral hepatitler ve HIV/AIDS gibi hastalıkların bulaşının engellenmesi için önemli bir çalışma başlattıklarını belirten Koca, "Berber, kuaför ve güzellik salonlarını temsil eden sivil toplum kuruluşları ile görüşerek, bu işletmelerin hijyen standartlarının, sterilizasyon ve dezenfeksiyon koşullarının belgelenmesi için protokol hazırlıklarımıza başladık." açıklamasında bulundu.

Koca, ilgili dernek, federasyon ve sektör temsilcileri ile bir araya gelerek sertifikalandırma çalışmalarını en kısa hayata geçirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Protokol kapsamında eğitim ve denetimleri hızlandıracağız. Ayrıca Bakanlığımız hijyen ve kalite standartlarını hayata geçiren işletmelere uygunluk sertifikası vereceğiz." bilgisini paylaştı.

Dünya'da 40 milyondan fazla kişinin HIV virüsü taşıdığını, 325 milyon kişinin ise hepatit B ve C hastası olduğunu kaydeden Koca, her yıl dünyada 1,4 milyon kişi viral hepatitlere bağlı siroz ve karaciğer kanseri gibi nedenlerden dolayı yaşamını yitirdiğini belirtti.

Türkiye'de ise 4 milyondan fazla kişinin hepatit B ve C virüsü taşıdığına dikkati çeken Koca, organ nakillerinin yarısından fazlasını, viral hepatitlere bağlı karaciğer yetmezliklerinin oluşturduğunu bildirdi.

Hepatit B, C ve HIV/AIDS gibi hastalıklar kan yoluyla, sterilize edilmemiş cerrahi malzemelerle, sterilize edilmemiş araçlarla yapılan dövme, akupunktur gibi uygulamalarla, tıraş bıçağı, diş fırçası gibi eşyaların paylaşımıyla bulaşabildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:

"Kan yoluyla bulaşan hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi kadar, bulaşının önlenmesi de Sağlık Bakanlığı olarak en temel önceliklerimizden. Bir yıl kadar önce, Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programını (2018-2023), geçen ay ise Türkiye HIV/AIDS Kontrol Programı ve Tanı-Tedavi Rehberini yayınladık. Eylem planlarımızda yer alan stratejileri adım adım hayata geçiriyoruz. Başlattığımız çalışmanın bu yolda önemli bir kazanım sağlayacağına inanıyorum."

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cep telefonları çocuklar için daha riskli
Cep telefonları çocuklar için daha riskli
Alzaymırda erken teşhis için geliştirilen kan testinde sona yaklaşılıyor
Alzaymırda erken teşhis için geliştirilen kan testinde sona yaklaşılıyor
Arı sokması nedeniyle bir haftada ikinci ölüm
Arı sokması nedeniyle bir haftada ikinci ölüm
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim