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Sağlık Bakanı Koca: Hepatit B ve çocuk felci aşısıyla ilgili sıkıntı yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hepatit B ve polio (çocuk felci) aşısıyla ilgili bir sıkıntının yaşanmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: Hepatit B ve çocuk felci aşısıyla ilgili sıkıntı yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hepatit B ve polio (çocuk felci) aşısıyla ilgili bir sıkıntının yaşanmadığını bildirdi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Mart 2019 Pazar 09:39
Sağlık Bakanı Koca: Hepatit B ve çocuk felci aşısıyla ilgili sıkıntı yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep Valiliği ziyaretinde hepatit B ve polio aşılarıyla ilgili sorun yaşandığı yönündeki iddialara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hepatit B ile ilgili 300 bine yakın dozu geçen hafta Türkiye geneline dağıttıklarını ifade eden Koca, "550 bine yakın polio aşısını da verdik. Dolayısıyla bu anlamda ne hepatit B ne de polio aşısıyla ilgili sıkıntı yaşanmıyor, yaşatmayacağız." dedi. 

Aşıyla ilgili gelecek dönemde yerlileştirme ve millileştirme çerçevesinde çalışmalar yapılacağına işaret eden Koca, şunları belirtti:

"Önümüzdeki 5 yıllık süreçte yüzde 100 dışarıya bağımlı olduğumuz aşıyı yerlileştirmek istiyoruz. Önümüzdeki 1 yıl içerisinde özellikle kuduz ve benzeri anti serumları yerlileştirme, yani ruhsat verme sürecini başlattık. Özellikle yurt dışına hem Küba, Kore olsun hem de Avrupa merkezli önemli gördüğümüz bir iki merkezle yakın ilişki içerisindeyiz. Özellikle teknoloji transferi ve ar-ge boyutuyla ilgili aşıyı yerlileştirme noktasında kararlı olduğumuzu söylemek istiyorum."

Bakan Koca, yerli ve millileşme çalışmalarını çok önemsediklerini dile getirerek, "Ben kendimi bu anlamda son derece sorumlu görüyorum. Hem bölgesel hem Bakanlık olarak bizim aktif yapacaklarımız hem de Sağlık Vadisi dahil olmak üzere, gerekirse ürün odaklı fonlama dahil yerlileşme ve millileşmeyi çok önemseyeceğimiz bir dönem yaşayacağımızı söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
Hepatit B Aşı
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