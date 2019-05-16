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'Ramazan ayı, sigara bağımlılığından kurtulmak için fırsat'

TAHUD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Toprak, "Ramazan ayı, sigara bağımlılığından kurtulmak için büyük bir fırsat." dedi.

'Ramazan ayı, sigara bağımlılığından kurtulmak için fırsat'

TAHUD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Toprak, "Ramazan ayı, sigara bağımlılığından kurtulmak için büyük bir fırsat." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Mayıs 2019 Perşembe 11:00
'Ramazan ayı, sigara bağımlılığından kurtulmak için fırsat'

Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Toprakramazan ayının, sigara bağımlılığından kurtulmak için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, oruç esnasında bağımlılık vücuttan uzaklaşmışken, sigarayı tekrar hatırlamadan devam etmenin, bırakma prosedürüne baştan başlamaktan çok daha kolay olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Dilek Toprak, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de her yıl 100 bin kişinin sigaraya bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre acil önlem alınmadığı takdirde 2030'a gelindiğinde her yıl yüzde 80'i gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 8 milyondan fazla ölüm olacağı ve 21. yüzyıl boyunca bir milyar kişinin öleceğinin tahmin edildiğini aktardı.

Bir ay boyunca oruç vesilesiyle sigarayı azaltanların veya bırakanların büyük fırsat yakaladığına işaret eden Toprak, ayrıca kullanıcıların özellikle gündüzleri pasif içiciliğe maruz kalmayacağı için bu süreci normal zamanlardan çok daha kolay atlatabileceğini ifade etti.

Toprak, şöyle devam etti:

"Ramazan ayı, sigara bağımlılığından kurtulmak için büyük bir fırsat. Oruç esnasında bağımlılık vücuttan uzaklaşmışken, sigarayı tekrar hatırlamadan devam etmek, bırakma prosedürüne baştan başlamaktan çok daha kolay. Ramazan için en büyük avantajlardan biri de etrafta içenlerin sayısında azalma olmasıdır. Bu durumda uyaranın az olması kişinin içme isteğini de azaltacaktır. Ayrıca bırakan ya da bırakmak üzere olan kişi özellikle gündüz pasif içiciliğe maruz kalmayacaktır."

"Sahurda arka arkaya sigara içmek ölüm riskini artırıyor"

Sahurda günlük nikotin stoklarını almaya çalışan içicilerin arka arkaya sigara içmeleri nedeniyle ölüm riskinin çok artığına dikkati çeken Toprak, şu bilgileri verdi:

"Kanda ve nefeste hızla yüksek miktarlara ulaşan nikotin kalp ritminde artış, ritim bozukluğu ve hipertansiyona neden olabilir. Bu durum kalp krizi riskinin artışı anlamına gelir. Uzun vadeli sigara kullanan kişilerde ise akciğer kanseri riski 22 kat, bronşit riski 10 kat daha fazladır. Kalp hastalığı riski de 3 kat artmaktadır. Başta akciğer kanseri olmak üzere, nefes borusu, yemek borusu ve pankreas gibi neredeyse tüm kanserlerin tütünle ilişkisi vardır."

Toprak, tütün kullanımının arkasındaki en önemli nedenin nikotin arayışı olduğuna değinerek, fiziksel bağımlılık artıkça ilaç destek tedavisine ihtiyacın arttığını anlattı.

Kişinin sigarayı bıraktığında içme isteği duymasının nedenini, "vücutta nikotin düzeyinin düşmesi" şeklinde açıklayan Toprak, şunları kaydetti:

"Nikotin eksikliği kendini çeşitli belirtilerle gösterebilir. Bu belirtilerden bazıları konsantrasyon güçlüğü, huzursuzluk, sinirlilik, iştah artışı, baş dönmesi ve uyku bozukluğudur. Bağımlı kişi bu olumsuzlukları yaşamamak için yeniden başlayabilir. Bu sebeple bağımlılık arttıkça ilaç destek tedavisi ihtiyacı da o kadar fazla olur. Bu kişiler için profesyonel destek ve farmakoterapi, bağımlılıkla savaşmada başarı şansını artırır."

Anahtar Kelimeler:
YeşilAy
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